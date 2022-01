Lorena Loiacono

Il Covid? Per i medici è peggio del Vietnam. Hanno perso il sonno, la serenità e, qualcuno, anche la testa. La vita dei dottori, dopo due anni di pandemia, è diventata un inferno: sul telefonino centinaia di notifiche, tra chat, mail e chiamate, mentre il citofono dello studio non smette di suonare. Per gli esperti si tratta di sindrome da burn-out ma per chi ci sta dentro, tutti i giorni, significa rischiare di uscire di testa, scoppiare. Tanto che sono scattati i primi Tso. Roba da non crederci.

Non ne possono più i medici di famiglia, delle continue richieste che arrivano dai pazienti, circa 1500 a medico, in preda alle ansie: l'orario di lavoro si è ormai esteso dalla mattina fino a tarda sera, senza turni e con telefonate che arrivano a tutte le ore. Anche sul numero di casa. C'è chi lascia al dottore i biglietti sul parabrezza dell'auto e chi invece gli fa gli agguati, intrufolandosi nello studio appena la porta si apre. È un delirio di richieste: con la quarta ondata, tra green pass vari, tamponi e certificati, la situazione è diventata esplosiva. Tanto che qualcuno, il botto, lo ha fatto veramente.

A Roma, dall'inizio dell'anno sono già due i casi certificati di medici ricoverati d'urgenza, per uno dei due è stato necessario il Tso e il trasferimento in psichiatria: lo hanno trovato in strada, nel quartiere Eur della Capitale subito dopo l'Epifania, aveva le visioni e parlava da solo. «È un chiaro disturbo post traumatico da stress, proprio come accade in guerra spiega Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione italiana di medici di medicina generale i colleghi stanno subendo un fortissimo stress. Questi casi non erano mai avvenuti prima. C'è chi affronta i pazienti troppo pressanti e chi, invece, continua a lavorare senza dire nulla: prima o poi, però, si scoppia. Lui è finito all'ospedale, al sant'Eugenio di Roma». Lo stesso è accaduto ad una dottoressa della zona dei Castelli romani, che ha dato di matto. Ha iniziato a mandare a quel paese i pazienti presenti nello studio e tutti quelli che telefonavano. Si è barricata dentro l'ambulatorio e qualcuno, temendo che potesse farsi del male, ha allertato le forze dell'ordine che, una volta giunte sul posto, sono state mandate al diavolo anche loro.

Come si arriva a questo punto? Con piccole avvisaglie, che diventano sempre più frequenti: «Oltre il 90% dei medici - continua Bartoletti mostra sintomi da stress come insonnia, nervosismo e sbalzi d'umore. Dalla Federazione mettiamo in allerta i colleghi quando notiamo che iniziano a commettere errori, anche solo di ortografia: si tratta di segnali di minore efficienza. Un medico che non li ha mai avuti, deve insospettirsi. Stiamo organizzando incontri di auto-aiuto per confrontarci». La Fimmg ha chiesto ai medici di base di mostrare tutte le mail moleste che gli arrivano come le lettere degli avvocati e dei no vax, le minacce più o meno velate e le lamentele eccessive da parte dei pazienti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

