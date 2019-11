Lorena Loiacono

Il countdown è partito, il Campidoglio deve individuare il sito per una nuova discarica ma il tempo scorre: se non rispetterà i tempi dettati dall'ordinanza regionale sarà Commissariato per la gestione dei rifiuti. E il commissariamento sembra più che mai vicino visto che il sito più quotato, quello di Falcognana vicino al Divino Amore, è già sul piede di guerra: «qui i rifiuti mai».

L'unica boccata di ossigeno per il Campidoglio riguarda la discarica di Colleferro che, chiusa in questi giorni per l'incidente in cui è morto un operaio e destinata a chiudere definitivamente i battenti il 31 dicembre prossimo, resterà aperta fino al 15 gennaio 2020. Una proroga di due settimane per dare la possibilità al Comune di Roma di trovare soluzioni alternative. Il Campidoglio infatti deve individuare uno o più siti sul territorio di Roma per lo smaltimento dei rifiuti e due siti per la trasferenza attivi entro il 31 gennaio prossimo, per sopperire alla dismissione del sito di Ponte Malnome che avverrà proprio il 31 gennaio. Nell'ordinanza si parla non solo di date e scadenze, che riguarda scelte politiche in emergenza, ma anche di Ama a cui la Regione chiede, improrogabilmente di approvare entro il 15 marzo il Piano Industriale.

Il piano, come previsto dalla legge, dovrà infatti contenere tutti gli impianti di trattamento e smaltimento, nonché aree, strutture e attrezzature necessarie a soddisfare il fabbisogno. Tempi strettissimi sia per la Raggi sia per l'Ama, se non vengono rispettati arriverà il commissariamento. Ma il tempo scorre, il Campidoglio deve formare un gruppo di tre tecnici da cui deve arrivare entro tre giorni (erano 5 al momento dell'ordinanza) un documento tecnico per individuare i siti. Oggi si svolgerà il primo tavolo tecnico per verificare l'efficacia dell'ordinanza sui rifiuti e saranno presenti rappresentanti della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma.

Ma il lavoro non sarà semplice, il Comune di Civitavecchia è già in rivolta per l'arrivo dei camion con i rifiuti di Roma e fioccano le multe ai mezzi pesanti. Sul piede di guerra anche il territorio di Falcognana che ad oggi sembra essere quello più quotato per ricevere la nuova discarica: si tratta di una località di Roma vicino al Divino Amore. Il presidente del municipio 9, Dario D'Innocenti, ha denunciato: «Sarebbe devastante per il territorio, abbiamo i cittadini in rivolta. Sarebbe assurdo».

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

