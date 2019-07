Lorena Loiacono

Il Campidoglio forse ha voglia di giocare: i totem informativi, appena installati, sulle piazze di Roma vengono messi a caso. E così per il turista disorientato parte la caccia al tesoro. Ad esempio, dov'è Porta Maggiore? Semplice, è a piazza Venezia. Qualcuno storcerà il naso ma sembra essere proprio così.

Accade anche questo a Roma: che una delle piazze più importanti della Capitale, nodo nevralgico del Centro storico e del trasporto pubblico con capolinea di autobus e tram, venga sostituita notte tempo da un'altra piazza. Anch'essa sede di fermate di bus e tram, ma di tutt'altra zona. Nello specifico si tratta di piazza Venezia che, non si sa per quale motivo, è stata ribattezzata Porta Maggiore, a San Lorenzo. Nelle ultime ore infatti è apparso su piazza Venezia, lì dove parte il tram 8, un totem con tutte le informazioni su Porta Maggiore. Peccato che quella non sia Porta Maggiore.

La palina sta lì, sotto gli occhi dei turisti in cerca di informazioni e sotto gli occhi dei romani che, ormai, non sanno più cosa devono aspettarsi. Un abbaglio, forse, dovuto al caldo. Una svista dirà qualcuno, non sono questi i problemi di Roma diranno altri. E invece sì, sono questi i problemi di Roma visto che quell'errore non da poco è lì ai piedi del Campidoglio, difficile non notarlo: porta in bella mostra il logo del Comune di Roma, ma anche quello di Atac e di Zetema. Tutti d'accordo, quindi, per mandare in confezione i turisti. E non è l'unico caso visto che Ponte Spizzichino, che collega la via Ostiense alla Garbatella, è stato ribattezzato dal totem Ponte Garbatella mentre, leggendo la palina di piazza San Cosimato, tra le più belle e suggestive piazze di Trastevere, sembra di essere invece in via della Luce.

«In una Roma abbandonata e lasciata a se stessa - denuncia Giorgio Carra, delegato all'assemblea capitolina del Pd - succede anche che sotto il Campidoglio, in piazza Venezia, compaia la palina di informazioni turistiche di Porta Maggiore. La sciatteria al governo della città con un evidente danno d'immagine per Roma: che cosa penseranno infatti i turisti? Chi ha posizionato queste paline fuorvianti?». Le paline sembrano essere state messe a caso, magari tirando i dadi senza troppa attenzione. Poveri turisti, rischiano di girare a vuoto senza motivo alla ricerca delle bellezze della capitale. Sempre più nascoste.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

