Lorena Loiacono

I problemi a Roma, si sa, si estendono a macchia d'olio. E mai, come in questo caso: il caos che sta congestionando piazza Re di Roma con le transenne in via Albalonga, denunciato ieri da Leggo, è qualcosa che si sta ripetendo in tutta la città. Da San Giovanni a Ostia fino alla via Tiburtina. La strada, tra le più trafficate di piazza Re di Roma, ha una grossa chiazza di olio a terra, versato da un camion, ma nessuno interviene e così dopo il primo scivolone di uno scooterista la strada è stata chiusa da quasi una settimana.

Assurdo? Sicuramente sì ma a Roma accade spesso: solo lunedì scorso, dopo 5 giorni di chiusura, è stato riaperto al traffico un tratto di via Tiburtina, fra gli svincoli del Gra e Settecamini, per un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 51 anni la notte del 22 luglio scorso. Nessuno interveniva a portare via i detriti e la strada, ad altissima percorrenza, è rimasta chiusa per giorni.

L'intervento è giunto in grave ritardo perché la pulizia delle macchie di olio dall'asfalto non rientra nel contratto di servizio di Ama. E così accade anche che i vigili urbani, invece di andare in giro per la città a controllare il traffico, gli incidenti o la sicurezza da Covid nelle notti della movida, si ritrovano a dover piantonare buche e chiazze: è accaduto a Ostia, nello scorso fine settimana, sempre per una macchia d'olio all'incrocio vicino via delle Repubbliche marinare. Gli agenti sono rimasti un'intera notte a controllare che nessuno si rompesse l'osso del collo. Ora nel caos c'è via Albalonga e in Campidoglio è arrivata un'interrogazione urgente in Consiglio comunale: «Come mai via Albalonga non è stata ancora ripulita chiedono da Fratelli d'Italia Alessandro Cochi e il consigliere Andrea De Priamo - e quali provvedimenti verranno presi dagli uffici competenti? Quelle transenne creano seri problemi al traffico».

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

