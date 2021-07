Lorena Loiacono

I contagi ieri sono stati 247 in più sul giorno precedente. Un balzo in avanti che non si vedeva da mesi: 681 nuoci casi Covid in tutto il Lazio, 557 solo a Roma. Un rapporto del 5,9%, che scende a 2 se si prendono in esame anche gli antigenici, è la proporzione con i tamponi effettuati. Appena una settimana fa, erano 166 i nuovi positivi con un rapporto tamponi-positivi pari a 1,8%, 0,6% con gli antigenici. Dalla fine degli Europei di calcio, lo scorso 11 luglio, i numeri sono quintuplicati. E si alza di nuovo l'allerta.

Nel Lazio il 60% della popolazione adulta ha concluso il percorso vaccinale, avendo quindi effettuato entrambe le dosi o il vaccino monodose J&J.

«Per la prima settimana di agosto ha assicurato Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute confermo che il 70% della popolazione adulta sarà vaccinata con la doppia dose anti Covid».

Per raggiungere l'immunità di gregge, ha spiegato l'assessore, l'obiettivo è coinvolgere le fasce di popolazione più giovane. La Regione Lazio sta spingendo infatti per coinvolgere anche i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Per loro le vaccinazioni con dosi Pfizer sono iniziate lunedì scorso, con circa 25mila ragazzi che hanno prenotato l'appuntamento da qui ai prossimi giorni. Pfizer è stato autorizzato per gli over 12 e quindi i ragazzini del Lazio coinvolti da questa operazione sono circa 250mila.

Una parte, circa 50mila, hanno già aderito nelle scorse settimane partecipando agli open day, quindi stanno aspettando la seconda dose.

«Procediamo con le vaccinazioni anche tra gli adolescenti - ha spiegato Pier Luigi Bartoletti, coordinatore medico delle Uscar, le unità mobili di continuità assistenziale regionale, e segretario provinciale della Fimmg - ma sulla seconda dose incombe l'incognita legata alle vacanze: tra tre settimane molti saranno in ferie. Specie i giovani».

