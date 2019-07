Lorena Loiacono

Ha estratto un coltello dalla tasca e, per una lunga e interminabile ora, ha tenuto sotto scacco gli uffici municipali di via Benedetto Croce nel panico generale. Una mattinata di follia, al municipio 8, dove un uomo di 50 anni fuori di sé ha minacciato i presenti brandendo un coltello tra le mani: si è tagliato appositamente il braccio, provocandosi profonde ferite da cui è uscito molto sangue. Tanto da sporcare il pavimento facendo scappare i presenti.

Ed è proprio tra quelle persone in attese che è iniziato il caos. Il cinquantenne inizialmente era seduto tra i presenti, apparentemente in attesa del suo turno. Poi, in un attimo, il caos: non aveva un appuntamento valido e ha iniziato a urlare quando ha capito che non avrebbe avuto la carta di identità. Ha estratto l'arma, si è ferito, ha iniziato a perdere sangue e, tra le urla generali, è cominciata la sua fuga nei locali della struttura di via Benedetto Croce. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia che, accompagnati da un impiegato municipale, hanno setacciato l'intera struttura ma l'uomo, nel frattempo, è riuscito a scappare da un ingresso secondario. Mentre gli impiegati provvedevano a disinfettare lì dove era caduto il sangue, anche per riportare la calma tra i presenti.

«Le persone erano molto spaventate - racconta Maurizio Buonincontro, capogruppo di Fratelli d'Italia - gli uffici erano pieni, tra chi aspettava il suo turno per la carta di identità e chi per altri certificati anagrafici: poteva accadere qualunque cosa. Torniamo a ribadire la necessità di riaprire al pubblico gli uffici della sede di Garbatella in via delle Sette Chiese. Anche perché per una carta di identità, due giorni fa, la prima data disponibile era il 17 settembre e il giorno all'appuntamento bisogna aspettare anche due o tre ore». La lunga attesa per i certificati è un problema che riguarda l'intero sistema anagrafico comunale: «Dobbiamo ringraziare i dipendenti municipali - spiega Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio - per il sangue freddo che hanno dimostrato evitando il peggio e per gestire con grande sforzo il servizio anagrafico di per sé inefficace». Dopo la visione delle telecamere l'uomo è stato arrestato.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

