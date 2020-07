Lorena Loiacono

Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni famigliari, la natalità è al minimo storico. Le famiglie hanno bisogno di aiuto?

«Siamo andati oltre l'emergenza, ci stiamo preparando a essere i curatori fallimentari dell'Italia. Sempre meno figli e un Paese che sarà sempre più anziano: abbiamo visto con il Covid come sono andate le cose».

In che senso?

«Un servizio sanitario senza personale giovane ma con tanti pazienti, anziani, da curare, non ce la fa a sostenere il carico. Non ci saranno più le risorse per i posti letto. La denatalità non è uno dei problemi dell'Italia, è il problema chiave: rischiamo la sopravvivenza».

Da tempo chiede l'assegno unico universale, arriva?

«Si sta ancora discutendo come e se inserirlo nella prossima legge di stabilità, si stanno ancora cercando i fondi per farlo: questa cosa è di una miopia preoccupante. Ma sapete una cosa? A questo punto, quando arriverà, non sarà neanche più sufficiente».

A quanto ammonterebbe?

«A 250 euro per figlio. Anche se poi, e le famiglie lo sanno bene, il passaggio da uno a due figli porta una differenza enorme».

La politica che fa?

«Deve muoversi. Dobbiamo metterci a tavolino con forze politiche e associazioni famigliari per stringere un patto per la natalità: serve un intervento serio».

