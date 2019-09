Lorena Loiacono

Flambus ieri a Tor Bella Monaca, fiamme alte e fumo irrespirabile in tutta la zona poco dopo le 13. Sono ben 24 i bus andati a fuoco a Roma dall'inizio dell'anno. Un dato che comprende i bus di Atac e quelli della Roma Tpl, che serve le zone periferiche. Se si considerano solo quelli di Atac sono 21. E si tratta di un fenomeno lontano a fermarsi visto che gli ultimi due bus si sono incendiati nelle ultime 48 ore.

Questa è la situazione in cui versano i mezzi di trasporto pubblico romani. Ieri a conquistarsi il soprannome, tristemente noto, di Flambus è stata una vettura della linea 20 lungo via Pietro Anderloni a Tor Bella Monaca: lo spettacolo a cui hanno assistito i presenti era spaventoso. Il bus era fermo, per un guasto, ed ha poi iniziato a prendere fuoco con fumo nero e fiamme che lo avvolgevano tutto intorno. Non un semplice fumo dal vano motore, quindi, ma un incendio vero e proprio che fortunatamente non ha provocato feriti. Ma ha invaso la zona con una colonna di fumo nero e le fiamme visibili da tutti i palazzi limitrofi. Si è trattato, questa volta, di una vettura di 18 metri della Irisbus Citelis assegnata alla rimessa di Tor Sapienza. L'autobus aveva 6 anni e quindi, stando all'età media del parco vetture di Atac, era anche relativamente giovane. E non è la prima volta che un bus della linea 20 prende fuoco.

Ci si interroga quindi, ancora una volta, sullo stato di manutenzione delle vetture in servizio per Atac e sulla possibilità che dietro tutti questi incendi possa esserci una forma di sabotaggio. L'azienda di trasporto pubblico, più veloce degli estintori a spegnere le polemiche, ha infatti precisato che al momento dell'incendio il bus era a motore spento: «Intorno alle 13 - spiega Atac - si è verificato un guasto che ha provocato il fermo della vettura. Secondo una prima ricostruzione la vettura si sarebbe incendiata, dopo circa un'ora, mentre era spenta in attesa di essere rimorchiata».

Poche ore prima, nella giornata di martedì, era andato a fuoco un altro autobus ma in zona Bufalotta: una vettura della linea 351 in via Antamoro. Il conducente, appena accortosi del fumo, ha fatto scendere tutti i passeggeri e ha chiamato i soccorsi. I pompieri hanno poi provveduto a spegnere l'incendio. La vettura non ha riportato gravi danni e fortunatamente anche in quell'occasione non ci sono stati feriti. Il bus verrà sistemato e rimesso in strada: dove marcia dal 2003.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

