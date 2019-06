Lorena Loiacono

Fino a 4 mesi per avere una carta di identità? Troppo, per una Capitale come Roma. Il Campidoglio corre ai ripari e mette in campo una strategia su più fronti per accorciare le attese e sfruttare al massimo tutti i posti disponibili: sistemi aggiornati e nuove assunzioni con il supporto degli esperti del poligrafico. Il problema delle lunghe attese nasce con l'arrivo della carta di identità elettronica: «Appena entrato in vigore il nuovo sistema di prenotazione per il rilascio della carta identità elettronica - spiegano dall'assessorato ai servizi anagrafici del Comune di Roma - che afferisce al Ministero dell'Interno, l'Amministrazione capitolina ha inviato presso gli uffici municipali 50 nuove unità di personale che si occupano esclusivamente di questo servizio. Un rafforzamento mirato a gestire con efficacia la transizione dal vecchio sistema».

A questi primi 50 ne seguiranno a breve altri, con le nuove assunzioni che riguardano il Campidoglio: il uovo personale verrà indirizzato subito sulle urgenze come quella che, appunto, riguarda l'emissione delle carte di identità. Dallassessorato di Antonio De Santis spiegano anche che «il sistema online viene aggiornato in tempo reale e consente al cittadino di scegliere l'ufficio con il tempo di attesa più basso, anche fuori dal proprio Municipio di appartenenza». L'aggiornamento del sistema è un punto cruciale per ridurre le attese. Per esempio ieri mattina - mentre l'articolo di Leggo riportava una puntuale fotografia delle liste di attesa per la carta di identità elettronica municipio per municipio, ufficio per ufficio, con le date disponibili prese il giorno prima - nel municipio 7 sono uscite fuori nuove date, più vicine nel tempo, per il mese di luglio. Come è possibile? Semplice, si liberano i posti e i cittadini, se lo sapessero, accorcerebbero i tempi di attesa sfruttando tutti gli spazi disponibili.

Su questo il Campidoglio sta lavorando per far sì che i cittadini, in attesa di un appuntamento lontano nel tempo, vengano avvisati delle nuove disponibilità o quantomeno della possibilità di poter disdire un vecchio appuntamento se ci si accorge che ce ne sono altri più vicini. Per velocizzare le procedure, il Campidoglio ha avviato un protocollo d'intesa con l'Istituto Poligrafico che ha assicurato la presenza di nuovi operatori proprio per integrare e supportare il servizio al fianco degli impiegati comunali.

Giovedì 6 Giugno 2019

