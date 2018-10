Lorena Loiacono Ferma e sporca, così viene bocciata la Capitale dai suoi

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoFerma e sporca, così viene bocciata la Capitale dai suoi cittadini. A dare voti impietosi alle condizioni di Roma sono i romani stessi nell'XI Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali del 2018. I romani hanno dato infatti un voto medio alla qualità della vita sotto la sufficienza, pari 5,3.Basso ma comunque leggermente in crescita rispetto al minimo storico della primavera del 2016 quando la città incassò un mediocre 5,1. Dei diciotto servizi pubblici locali presi in esame dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, come pulizia urbana, rifiuti, trasporti, mobilità, taxi, illuminazione, parchi e verde pubblico, bioparco, asili nido, farmacie comunali, servizi alla persona, servizi idrici, servizi cimiteriali, sedi espositive, spettacoli e biblioteche comunali, ne risultano sufficienti solo 11.Ad abbassare la media sono i servizi di trasporto pubblico e di pulizia, croce dei romani alle prese ogni giorno con bus in ritardo, metro in sciopero e continui guasti alle vetture, mentre sul lato dei rifiuti le cataste di spazzatura in strada lasciano i residenti senza parole. Quindi il servizio offerto da bus e tram riceve appena un 4,4 mentre la raccolta dei rifiuti si ferma addirittura a uno scarso 3,8, con la pulizia delle strade che scende fino a 3,5. Voti decisamente espliciti che rispecchiano il giudizio dei romani. Il voto più basso per i rifiuti viene dai residenti del municipio VI, nella periferia est di Roma, proprio dove è stato avviato lo scorso giugno il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Qualcosa quindi non ha funzionato, dati alla mano ora non resta che intervenire per recuperare le gravi insufficienze. Ma non va tutto male, a Roma. Ci sono infatti anche giudizi positivi che vanno a promuovere a pieni voti i servizi culturali e il servizio idrico.Primo classificato si piazza il Palaexpo con un bel 7,7, seguito dall'Auditorium con 7,6. I Musei comunali arrivano al 7,4 e le biblioteche comunali a 7. Sul fronte del servizio idrico, l'acqua potabile di Roma conquista il 7,5. «Assistiamo ad un peggioramento della qualità percepita da 11 anni ha spiegato ieri il presidente dell'Autority, Carlo Sgandurra - ma quest'anno per la prima volta c'è un lieve miglioramento, anche nei settori più critici».riproduzione riservata ®