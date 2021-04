Lorena Loiacono

Evitano la malattia ma bloccano anche la trasmissione dei contagi. Gli studi sugli effetti dei vaccini cancellano i vecchi dubbi e aprono nuovi scenari.

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano: è così?

«Sappiamo che i vaccinati non si ammalano nelle forme più pesanti ed ora emerge anche che i vaccini sterilizzano la persona. Vuol dire che nel 90% dei casi non ci si infetta dai vaccinati».

Vale anche per chi ha avuto la malattia?

«Sì, con gli anticorpi si resta protetti per 8 mesi circa. Poi provvederemo ad una dose di richiamo»

Vale per tutti i vaccini?

«Possiamo dire che i vaccini sono tutti uguali. Assistiamo ad un focus, per così dire, esagerato sulla vaccinazioni soprattutto con Astrazeneca, che sta scatenando mille dubbi e paure».

Paure infondate?

«Gli effetti collaterali e gli eventi avversi rappresentano un aspetto intrinseco dell'utilizzo di qualsiasi farmaco e vaccino. Abbiamo dati oggettivi, gli effetti non sono particolarmente rilevanti».

La non contagiosità per i vaccinati è un aspetto decisamente rilevante?

«Direi proprio di sì. Il vaccino rappresenta un'azione di protezione verso se stessi ma anche verso gli altri. Questo aspetto a breve verrà inserito nel bugiardino».

I vaccinati quando potranno liberarsi da mascherine e restrizioni nei bar, ristoranti o palestre?

«Solo quando sarà aumentata la percentuale di vaccinazioni perché resta sempre un margine di rischio: i primi allargamenti delle restrizioni potrebbero arrivare quando avremo almeno il 30-40% della popolazione vaccinata».

A quando l'immunità di gregge?

Quando saremo all'80% di vaccinati dai 16 anni in su. Si spera entro settembre. A quel punto ci sarà la necessità di un'ulteriore dose di richiamo per i soggetti più fragili, anche contro le varianti.

La variante giapponese ora fa paura?

«È importante averla individuata e capire quanto sarà capace di diffondersi».

Stiamo rincorrendo le varianti?

«Se siamo lenti nella vaccinazioni, il virus muta e sopravvive dove può».

Il vaccino sarà sempre efficace?

«Potrebbero servire dosi richiamo ogni anno, proprio come si fa per il vaccino influenzale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA