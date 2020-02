Lorena Loiacono

Ennesimo scempio a Villa Borghese, dove l'ex deposito dell'Ama si è trasformato a tutti gli effetti in una discarica. E stavolta a restarne vittima è proprio il cuore della Villa: il Pincio. Dovrebbe essere una cartolina, tenuta come un salotto in tutti i suoi preziosi particolari, ma così non è, anzi: a Villa Borghese sembra davvero poter succedere di tutto.

RAID NOTTURNI E SPORCIZIA. Dai raid notturni che devastato qualunque cosa gli venga a tiro fino alla sporcizia che si accumula e resta lì per anni. Come sta accadendo ora sulla fantastica Terrazza del Pincio: un luogo imperdibile per i turisti che restano incantati dal panorama mozzafiato ma che per i romani rappresenta l'ennesima ferita.

TOTI SFREGIATO. Basta fare una semplice passeggiata tra lo storico e suggestivo Orologio ad Acqua e il Teatro del San Carlino, per notare che c'è qualcosa che non va. Di fianco alla statua dell'eroe della Prima Guerra Mondiale, Enrico Toti, che sovrasta l'affaccio su Roma, c'è un casolare adibito per anni a deposito dei mezzi Ama che si occupavano della pulizia nella Villa. Di fronte a quel casolare c'era anche un compattatore, in cui far convogliare la spazzatura raccolta. Ora quel casolare è vuoto, apparentemente abbandonato. Ma resta lì, sotto gli occhi di tutti, e solo per questo andrebbe tenuto sotto controllo.

TRA BIDONI E CARTONI. Invece si sta riempiendo di rifiuti, tra vecchi bidoni e nuovi cartoni quasi a voler ricordare di feste e bivacchi di vario tipo. Non solo, sull'area circostante c'è anche un trattore, abbandonato anch'esso, nelle mani di chiunque volesse salirci sopra. La ringhiera intorno è rotta, quindi è plausibile pensare che chiunque possa entrare fuori ogni tipo di controllo. E allora, prima che la situazioni degeneri e che qualcuno possa farsi del male, il Campidoglio dovrebbe mettere l'area in sicurezza.

«È incredibile - denuncia Giorgio Carra del Pd Roma, in prima linea per il decoro di Roma - che nel cuore di Villa Borghese, a 50 metri dalla Terrazza del Pincio, meta turistica per migliaia di persone al giorno e al fianco della statua di Enrico Toti, sia presente una vera e propria discarica abbandonata. Rifiuti di ogni tipo, un trattore abbandonato, una casetta che sta cadendo a pezzi e topi grandi come gatti a festeggiare. L'area deve essere urgentemente bonificata e riqualificata. La sindaca Raggi e l'assessore all'Ambiente Fiorini risolvano a stretto giro il problema. Roma non merita questo spettacolo indegno».

