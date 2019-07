Lorena Loiacono

È il giorno di Putin a Roma, domani, e la Capitale si blinda. Il piano sicurezza varato dalla Questura prevede infatti una green zone inaccessibile. Il presidente della federazione russa Vladimir Putin arriverà domani nella tarda mattinata all'aeroporto di Fiumicino e, alle 22 ripartirà per lasciare Roma. Tour serratissimo In circa 10 ore la macchina organizzativa farà in modo che Putin possa rispettare tutti gli appuntamenti. Il primo incontro è con Papa Francesco in Vaticano, alle 13.30: la scelta di vedere prima il papa non è casuale, nel 2015 i occasione del loro primo incontro Putin arrivò con un'ora di ritardo giustificandosi con il traffico incontrato prima a Milano e poi a Roma. Questa volta non vuole sbagliare. Poi vedrà il presidente Sergio Mattarella al Quirinale alle 14:45 e il premier Giuseppe Conte alle 16 a Palazzo Chigi. Due ore e mezzo dopo Putin sarà alla Farnesina per il Forum dialogo Italia-Russia. Alle 19.30 cenerà a Villa Madama.

Sorvegliato speciale Tra le misure previste per la sicurezza personale del leader del Cremlino, ci sono le bonifiche delle aree interessate al passaggio del corteo che lo accompagnerà, droni che controllano la situazioni ed eventuali emergenze e tiratori scelti pronti ad intervenire.

Green zone off limits Per garantire gli spostamenti del presidente russo la Questura ha predisposto un'area da cui dovranno restare fuori le manifestazioni pubbliche ed eventuali flash bob di protesta. Fuori dalla ztl del Centro, dalle 19 di oggi, anche i mezzi per il trasporto merci di massa inferiore alle 3,5 tonnellate. La zona verde sarà vietata quindi dalle 19 di oggi fino alle 7 del 5 luglio: comprende oltre 50 strade da viale Castro Pretorio a via dei Fori Imperiali, da piazza del Popolo a Trinità dei Monti, via Veneto e piazza del Campidoglio. Divieti e rimozioni I primi divieti scatteranno oggi, a partire dalle 13, con i divieti di sosta e le rimozioni di auto, moto e furgoni in via Vittorio Emanuele Orlando tra piazza San Bernardo e piazza della Repubblica, via Parigi, via XX Settembre tra via Pastrengo e via Vittorio Emanuele Orlando, piazza San Bernardo, l'intero parcheggio tra gli incroci con via Romita, via Vittorio Emanuele Orlando e via Barbieri. Stessi divieti si estenderanno dalle 8 di domani in via dei Sabini, via del Parlamento, via del Corso, via della Colonna Antonina, via dei Bergamaschi e piazza di Montecitorio.

