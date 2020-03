Lorena Loiacono

E' finito in Procura il caso del vigile urbano dell'XI gruppo che, positivo al nuovo coronavirus, avrebbe omesso di essere malato ritardando così la sanificazione dei locali dove lavora. E ora l'intero gruppo XI trema.

I magistrati romani infatti hanno aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di reato per omissione di atti di ufficio. Tutto è partito con un messaggio audio che ha iniziato a circolare nelle chat dei vigili urbani, in cui uno dei caschi bianchi raccontava di essere positivo al Cov-19. All'inizio sembrava la solita bufala, ma poi è emersa la ricostruzione dei fatti: l'agente si è sentito male l'11 marzo scorso, dopo essere stato di pattuglia, quindi è risultato positivo al tampone allo Spallanzani e, non necessitando di un ricovero, è stato messo in isolamento domiciliare. Da lì ha iniziato a girare l'audio choc.

Non appena la vicenda è venuta a galla sono scoppiate le polemiche: i vigili urbani girano in coppia, spesso in auto piccole come la Panda dove il contatto è stretto. Non solo, molti denunciano di non avere avuto a disposizione, fin dal primo momento dell'emergenza, mascherine e guanti protettivi per tutelarsi da eventuali contatti a rischio. L'agente positivo avrebbe inoltre ipotizzato di aver contratto il virus nel campo rom di via Candoni.

Dopo le proteste di corridoio sulla mancata sicurezza, l'allarme è scoppiato tramite i sindacati che hanno presentato un esposto in cui si denuncia che un vigile urbano avrebbe omesso di comunicare la sua positività al Covid 19. E così la Procura ha deciso di procedere contro ignoti per il ritardo nella sanificazione degli uffici dove era in servizio il vigile. Significa che i colleghi del vigile del Gruppo XI potrebbero essere tutti a rischio.

Il contagio rischia di essere avvenuto proprio durante quei numerosi giri di pattuglia che, negli ultimi giorni, servivano da deterrente contro i comportamenti a rischio dei romani. L'uomo potrebbe essere quindi entrato in contatto con tante persone: l'XI gruppo, che ha sede a Corviale, copre infatti zone molto popolose come Portuense, Magliana, Trullo e Marconi. Per un caso simile, nella piccola cittadina di Cerignola, ha chiuso l'intero Comando: se a Roma dovesse chiudere l'XI Gruppo, come possibile, il controllo su strada verrebbe meno.

Tuona anche l'opposizione: «La Giunta acceleri sulla sanificazione di tutte le strutture comunali chiede il consigliere comunale Pd, Marco Palumbo - è necessario agire il prima possibile anche in considerazione dei casi di dipendenti comunali risultati positivi. Si approfitti di questo fine settimana per farlo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

