Lorena Loiacono e Emilio Orlando Si agitava mentre dormiva come se avesse

Si agitava mentre dormiva come se avesse le convulsioni. Il lamento del piccolo ha messo in allarme le maestre che lo hanno preso subito in braccio. Sembrava un rigurgito gastrico, poi il colorito della pelle è diventato cianotico. La corsa per rianimarlo, l'arrivo dell'autoambulanza del 118 e dell'automedica. L'intubazione, poi la drammatica notizia. Non ce l'ha fatta. Il cuore del piccolo di dieci mesi ha smesso di battere intorno a mezzogiorno.

Intorno aveva le educatrici che lo accudivano tutte le mattine insieme agli altri bambini. La raccapricciante vicenda è avvenuta ieri in via della Marrana, tra il quartiere San Giovanni ed il Tuscolano nell' asilo nido privato Pastrocchi e Scarabocchi. A nulla sono valsi tutti i tentativi dei medici di rianimarlo nei locali della scuola. «Siamo sconvolte per l'accaduto ha commentato una maestra che ha anche soccorso il bimbo. Era bellissimo e molto tranquillo. Mi sono accorta subito che c'era qualcosa che non andava, ho chiamato i soccorsi che sono stati velocissimi», ha concluso la responsabile del nido.

Ancora poco chiare le cause della morte del piccolo. I genitori, due stimati professionisti si sono subito precipitati in via della Marrana, dove hanno appreso la drammatica notizia. Tra le varie ipotesi sulle cause del decesso, che verranno chiarite solo dall'autopsia, si affaccia anche quella di una malformazione cardiaca congenita o un grave malore generico. Fino a tarda serata i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno ascoltato le maestre dell'asilo per ricostruire gli ultimi atti di vita del bambino. Le educatrici sono intervenute con tempestività e zelo appena hanno visto agitarsi nella culla. Un dramma che, dopo che si è diffusa la notizia ha sconvolto l'intero quartiere. «Quell'asilo è frequentato da molti bambini commenta una residente. La struttura è molto accogliente ed i bimbi vengono accuditi benissimo. È sconvolgente pensare che la dentro possa essere successa una tragedia così inaspettata».

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

