È andata proprio come nei fumetti quando, all'improvviso e senza che nessuno li abbia allertati, appaiono i super eroi a salvare la vita di chi, in quel momento, rischia davvero di perderla. Come è accaduto ieri nel primo pomeriggio al piccolo Luca, un neonato che mentre era a passeggio con la mamma in via di Casalbertone ha iniziato a non respirare più. Probabilmente per un rigurgito che gli toglieva il fiato.

La mamma in preda al panico lo ha preso in braccio, dal passeggino, cercando aiuto in strada. In quel momento, come due angeli, sono apparsi due carabinieri che erano di pattuglia: hanno visto una donna in strada, che si agitava con un fagotto in braccio, e prontamente l'hanno raggiunta per capire cosa stesse succedendo. Proprio come due supereroi, di cui Luca sicuramente sentirà parlare per molto tempo. Hanno accostato l'auto e cercato di capire dalla donna, in preda al panico, quale fosse il problema. Senza perdere tempo sono intervenuti prendendo in braccio il piccolo ormai cianotico.

Uno dei due militari ha iniziato le operazioni anti-soffocamento: si tratta di una specifica manovra di disostruzione per le vie aeree per la quale è necessario seguire un corso ad hoc. E il carabiniere, padre di un bimbo piccolo, sapeva come effettuare la manovra. Un intervento risolutivo da praticare subito.

«È stato come se avessi in braccio mio figlio ha spiegato il militare ho pensato solo a salvarlo. Quando ho sentito il pianto, finalmente, mi sono sciolto. È stata un'emozione fortissima che non dimenticherò mai». Il bambino infatti ha ripreso a respirare e, con lui, anche la mamma. Immediata la corsa al Policlinico Umberto I con l'ambulanza chiamata dal 112. una volta giunti in ospedale, tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: il bambino è stato visitato e messo sotto osservazione ma le sue condizioni erano stabili. I medici hanno sottolineato che la prontezza dei carabinieri, nell'effettuare la manovra, è stata determinante per la vita del piccolo.

«Dove sono i due angeli con le strisce rosse?», così la nonna del bambino è corsa fuori a cercare i due militari. Erano lì fuori, per assicurarsi che tutto fosse andato per il meglio: «Quello che avete fatto hanno detto i famigliari di Luca - non lo dimenticheremo mai».

