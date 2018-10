Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoDue sole prove scritte e un orale, più griglie di valutazione nazionali per le correzioni degli elaborati. La nuova maturità sarà esame di Stato già a partire dal prossimo giugno. Che cosa troveranno quindi i circa 500 mila studenti dell'ultimo anno delle superiori che il 19 giugno inizieranno gli scritti?PROVA DI ITALIANOI candidati dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 3 tipologie di prove: l'analisi del testo, che avrà due diverse tracce e non più una come fino allo scorso anno, l'analisi e la produzione di un testo argomentativo, che avrà due tracce e va a sostituire il saggio breve o l'articolo di giornale, e infine il tema come riflessione critica e argomentativa sull'attualità. Per l'analisi del testo verranno proposti solo argomenti dall'Unità d'Italia ad oggi, concentrandosi sull'Ottocento.LA SECONDA PROVAIl 20 giugno sarà la volta del secondo scritto che riguarderà una o più discipline tipiche dei percorsi di studio, come matematica e fisica allo Scientifico o greco e latino al Classico. Potrebbe quindi uscire una prova mista, che vedrebbe il debutto di Fisica negli scritti della maturità: si saprà solo a gennaio.LE CORREZIONIPer la prima volta saranno previste griglie nazionali di valutazione per avere una correzione più simile possibile nelle varie scuole.VOTI E CREDITIIl punteggio finale resta in centesimi: il credito scolastico, calcolato sugli ultimi tre anni, arriva fino a 40 punti a cui si aggiungono massimo 60 punti con le 3 prove (20 max per ciascuna). Il punteggio minimo per superare l'esame resta 60 punti.BONUS DI 5 PUNTILa Commissione d'esame può integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, se il candidato parte da un credito scolastico di almeno 30 punti e da un risultato delle prove di esame di almeno 50 punti.