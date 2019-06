Lorena Loiacono

Due scioperi contemporaneamente e Roma va in tilt. C'era da aspettarselo visto che la protesta di ieri, indetta per 24 ore dai sindacati Usb e Orsa, prometteva fin dal primo giorno un'altissima adesione e così è stato: secondo l'Usb ha aderito l'85% del personale tra bus e metro. In una terribile giornata di caldo. Lo sciopero è stato indetto per la sicurezza sul lavoro: dalle polveri sottili nelle gallerie delle metropolitane fino ai condizionatori rotti a bordo dei bus. Dove si raggiungono 40 gradi ed oltre.

A far crescere l'adesione, probabilmente, anche il rinvio forzato della protesta che era stata inizialmente prevista per il 20 giugno e poi rinviata su richiesta del prefetto, visto che il 20 giugno a Roma doveva svolgersi il concorso dei navigator e avrebbe subito forti disagi con il blocco del trasporto pubblico. Tutto rinviato ma in questi giorni la protesta è montata ed è esplosa, ieri, con un'adesione da record o quasi. Gli effetti dello sciopero si sono fatti sentire fin dalle prime ore della giornata con forti rallentamenti alla viabilità tra il Lungotevere e il Muro Torto, da via Aurelia Antica a via Flaminia Nuova, da via dello Scalo di San Lorenzo fino a Pineta Sacchetti e via Salaria, dalla Tangenziale Est al Grande raccordo anulare.

Una rete di congestione che ha impantanato Roma per tutta la giornata ad orari alterni. Visto che i due scioperi di 24 ore, nel rispetto delle fasce di garanzia, hanno bloccato il trasporto pubblico dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio.

Ieri intanto il Campidoglio ha annunciato che il Tribunale fallimentare di Roma ha approvato il piano di concordato industriale per Atac. L'azienda di trasporto pubblico, quindi, con il decreto di omologa emesso dal Tribunale ha evitato il fallimento e può continuare ad erogare i servizi. Con la speranza che questi servizi nel tempo migliorino. «Il decreto di omologa - ha spiegato dichiara il presidente Paolo Simioni rappresenta la conclusione di un'impresa dalla complessità e dalle dimensioni unica in Italia. Sono sempre stato fiducioso circa la solidità del piano industriale e, come sempre succede, chiusa una fase se ne apre un'altra: ora l'esecuzione del concordato dovrà seguire le previsioni del piano. Certo, i problemi non mancheranno, ma abbiamo energia e determinazione per superarli».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA