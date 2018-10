Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoDue ragazzi feriti al Gianicolo e due palazzine evacuate, con una ventina di famiglie fuori casa. Oltre a tutti i disagi che Roma ha vissuto per l'ennesima giornata di passione. Spazzata via da raffiche di vento anomale, la Capitale ora si lecca le ferite e prova a correre ai ripari. Così ieri mattina, con le scuole chiuse per il secondo giorno consecutivo, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno prestato i loro soccorsi mentre il servizio giardini provava a metter in sicurezza le migliaia di rami finiti a terra. Sorvegliato speciale il Gianicolo e la splendida terrazza su Roma (foto 1) dove due ragazzi sono rimasti feriti a seguito della caduta di un grosso albero in piazza Garibaldi: erano vicini al cannone quando sono stati colpiti dall'albero. Il ragazzo di 23 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale per un intervento ad una gamba e la ragazza di 16 anni, in codice giallo, per la frattura di una caviglia e vari traumi.Nelle ultime ore sono state anche evacuate due palazzine. La prima alla Garbatella, in via Ferrati (foto 8): la palazzina è stata colpita da un albero e sono sei le famiglie temporaneamente allontanate. La seconda a San Giovanni, in via Tracia, dove hanno dovuto lasciare la loro abitazione 12 famiglie, in attesa che i vigili del fuoco mettano in sicurezza l'edificio colpito da un alto fusto. Alberi a terra anche in via Satrico, sempre a San Giovanni. Anche in zona Flemig (foto 2) un palazzo è stato colpito dalla caduta di un albero: è accaduto in via Cavalier d'Arpino ma non è stato necessario allontanare i residenti. Tronchi a terra, alcuni recintati altri senza messa in sicurezza, anche a Villa Borghese (foto 3). Lungo il Circo Massimo (foto 4), in via delle Terme di Caracalla (foto 5) e in via dei Cerchi lo scenario è da brivido: alberi spezzati dal vento, piegati su stessi, lambiscono il traffico che gli passava a pochi centimetri. Su via Giotto (foto 6) un camion è rimasto colpito mentre per portar via gli alberi caduti sul Lungotevere e lungo le banchine (foto 7) c'è ancora tanto da fare.riproduzione riservata ®