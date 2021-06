Lorena Loiacono

Diploma con medaglia per Mario Marcelli. Il nonno di Fiumicino che ha sostenuto l'esame di Maturità a 84 anni, è stato promosso con 80/100. Non solo la gioia del bel voto: Mario ha anche ricevuto un riconoscimento d'oro, per lui che ha da sempre il cuore giallorosso, dai tifosi della Roma. Già a 80 anni d'età, quando prese la licenza Media, gli arrivarono gli auguri da Francesco Totti con tanto di dedica dal campione giallorosso. Un momento da ricordare.

E oggi, per il diploma di Maturità, c'è anche la medaglia. Leggo ha raccontato la storia Mario raccogliendo le sue emozioni a caldo subito dopo la prova orale dell'esame di Stato (sostenuto all'Istituto Baffi di Fiumicino) per il diploma in finanza e marketing.

Una storia che ha commosso e incuriosito i lettori per capire cosa abbia spinto Mario, fabbro dall'età di 10 anni diventato poi arredatore di set cinematografici da Ben-Hur a Otto e mezzo e Amarcord, a prendere il diploma a 84 anni: «Ho fame di sapere. La vita è dura ma, finché c'è, va vissuta. Ricordatevelo sempre».

È caduto tante volte Mario, che non ha mai avuto una vita semplice, ma poi si è sempre rialzato. E allora, per festeggiare il bellissimo voto ottenuto alle scuole serali, l'Unione tifosi romanisti ha premiato Mario con tanto di medaglia, alla presenza di Vincent Candela, Sebino Nela e Ubaldo Righetti. Il suo obiettivo, dopo l'orale alla maturità, era chiedere il rinnovo della patente. Ce l'ha fatta pure stavolta? «Certo, ve l'ho detto: è il mio momento magico».

