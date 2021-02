Lorena Loiacono

«Di una bellezza struggente, Roma ha bisogno di poteri speciali»: è tornata a ribadirlo, ieri, la sindaca Raggi in occasione del 150° anniversario di Roma Capitale. Per la celebrazione è stato organizzato un incontro con una delegazione di studenti romani nella Sala Esedra dei Musei Capitolini. La Sindaca, facendo riferimento alla «nuova questione romana» e alla necessità di fare arrivare alla Capitale fondi in più, ha rimarcato: «Il mio sogno è che Roma possa trasformarsi da capitale d'Italia a capitale di tutti gli italiani. Roma è una città internazionale a tutti gli effetti e ha necessità di strumenti e poteri idonei».

La battaglia sui poteri speciali e le risorse per Roma Capitale va avanti da tempo, sia in Parlamento sia in aula consiliare in Campidoglio. Un tema caldissimo su cui è intervenuto, ieri, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in una lettera per le celebrazioni in corso: «Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese ha sottolineato il Presidente - con questa consapevolezza la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della Capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema».

La ricorrenza verrà ricordata anche tramite un francobollo e una moneta celebrativi: per l'anniversario è stata infatti annunciata l'emissione di un francobollo per la posta ordinaria, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero della Sviluppo economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane con lo stemma del Comune di Roma collegato ad una mappa dell'Italia con i nastri tricolore. Ed è stata coniata la moneta, su cui è rappresentato il volto della Dea Roma, la scultura di Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria con la scritta Roma Capitale e le date 1871-2021.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

