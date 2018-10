Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoDal Made in Italy classico a quello innovativo. Nasce a Siena il Make Campus: la scuola di specializzazione del futuro, per formare gli esperti del settore tessile a tutto tondo, in grado di lavorare in ogni settore, dalla sartoria al management. La nuova Accademia, unica in Italia, nasce da un progetto interamente finanziato dalla Fondazione Antonio Lombardi Onlus, nata per ricordare l'animo filantropico di Antonio Lombardi, scomparso nel 2016, amministratore delegato dell'agenzia per il lavoro Ali SpA. Oggi il figlio Andrea, consigliere della Fondazione, porta avanti la missione intrapresa dal padre, incoraggiando i giovani a raccogliere la tradizione dei migliori artigiani italiani, per aiutare così i nuovi talenti a diventare ambasciatori del fare italiano nel mondo. Il corso di specializzazione dura due anni, di cui 18 mesi di didattica e laboratorio e 6 mesi di stage. L'obiettivo è di recuperare, attraverso l'esperienza di maestri e manager esperti nel settore, l'intera filiera produttiva tessile. Oggi iniziano le lezioni per i primi 14 iscritti. Gli studenti sono stati selezionati a Chiusi nelle sessioni di luglio e settembre, in base a valutazioni delle capacità relazionali, delle competenze manuali e della loro capacità creativa. Hanno superato un colloquio psicoattitudinale e motivazionale e un test di inglese. I ragazzi, con un'età media di 22 anni, hanno anche accesso gratuito al college: una dimora storica toscana dove gli studenti potranno vivere un'esperienza di totale immersione, sia didattica sia culturale. Che cosa impareranno i neoiscritti? Parteciperanno a lezioni di cultura come antropologia, semiotica, economia della moda e storia del costume, a lezioni di marketing e di progettazione di figurini, software e digital design e a laboratori di modellistica, sviluppo taglie, rifiniture e stiro. Gli studenti saranno messi alla prova con la creazione di un progetto dalla A alla Z. Dovranno infatti provvedere alla compilazione di un business plan, dell'ideazione di una proposta e della realizzazione di cartamodelli e ancora di taglio e confezione, della realizzazione di un campionario ma anche del progetto di comunicazione e della simulazione di produzione e consegne.riproduzione riservata ®