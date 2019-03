Lorena Loiacono

Dal Governo arrivano i fondi per le buche di Roma: 108 milioni, come anticipato ieri da Il Messaggero. Erano lì da decenni ma nessuno li aveva mai utilizzati. E allora le buche (che negli ultimi anni sono diventate, purtroppo, uno dei simboli della Capitale quasi quanto il Colosseo) potrebbero davvero diminuire di numero e soprattutto di pericolosità: da via Tuscolana a viale Marconi, da via Appia a Vigne Nuove, dalla Colombo dove gli automobilisti procedono a passo d'uomo fino all'Aurelia, passando per l'Ostiense.

Ci sono buche su cui i romani hanno scatenato la loro ironia, tra cartelli celebrativi e addobbi natalizi, e buche che hanno poco più in là un mazzo di fiori in memoria di chi ci ha lasciato la vita. E lì, l'ironia non può far niente. Ora il Movimento 5Stelle annuncia una nuova boccata di ossigeno: come sono in arrivo 108 milioni di euro. Non saranno tutti destinati alle buche e al rifacimento delle strade, in parte serviranno anche per la riqualificazione di immobili pubblici. «Si tratta spiega il capogruppo del M5S di Roma, Giuliano Pacetti di fondi che spettano a Roma di diritto grazie alla legge del 1990 per Roma Capitale. Ma, per colpa grave di chi ci ha preceduto nell'amministrazione, questi fondi erano sbloccati ma inutilizzabili».

E ancora. «Il Governo ha risolto tutti i problemi burocratici dando la possibilità a Roma di utilizzare 108 milioni che altrimenti la città avrebbe perso». Oltre al danno, quello di dover convivere con una città groviera, c'è quindi anche la beffa di avere le risorse pronte e non poterle usare per incartamenti burocratici che le precedenti amministrazioni non hanno saputo sbrogliare. Per far sì che questi fondi arrivino nelle disponibilità economiche del Campidoglio, potenziando quindi il piano #stradenuove, è pronto un emendamento al decreto Sblocca-Cantieri, che domani incasserà l'approvazione del Governo. Dei 108 milioni, sono 89 quelli che verranno riservati esclusivamente alla città di Roma, 11 andranno infatti alla Città Metropolitana e i rimanenti 8 milioni alla Regione Lazio.

