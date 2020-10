Lorena Loiacono

Da qui a due settimane la curva dei contagi, a Roma, deve piegarsi. «Altrimenti allertano dalla Regione Lazio la situazione sarà critica». E così la capitale si prepara ad affrontare l'emergenza, da una maggiore disponibilità di posti letto nelle strutture sanitarie alle misure contro la movida selvaggia. Ma resta fondamentale i contenimento del virus.

PIAZZE BLINDATE L'idea è di procedere con una sorta di zone rosse, vale a dire chiusure chirurgiche lì dove gli assembramenti si fanno pericolosi ed evidenti: come accadeva nella scorsa estate, nei mesi di giugno e luglio, con le forze dell'ordine a transennare le piazze di Trastevere. Oppure l'idea al vaglio dell'intelligence è quella di regolare i flussi nelle strade più strette della movida, creando una sorta di numero chiuso, da Trastevere a Campo de' Fiori. Lunedì sera, ad esempio, sono state usate le transenne in piazza Trilussa per l'organizzazione di un evento religioso.

CONTROLLI AL BANCONE Proseguono a tappeto i controlli sul divieto di asporto di alcol e bevande dopo le 18. Sorvegliate speciali quindi sono anche le aree vicine alle università Sapienza e Roma 3, da sempre punti di aggregazione delle fasce poi giovani nelle ore serali. Occhi puntati su piazza Bologna e San Lorenzo, quindi, e via Libetta con tutta l'area di ostiense.

POSTI LETTO Con l'incremento di 1.035 posti letto Covid, si arriva oggi nel Lazio ad un totale di 2.518 posti letto, di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. La Regione ha chiesto la disponibilità anche alle strutture private accreditate. Il Policlinico Umberto I ha avuto 274 posti Covid in più e lo Spallanzani 278, il San Filippo è diventato un ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid con 120 posti e il Columbus 259 posti.

TAMPONI A TAPPETO Proseguono i tamponi, anche se continuano comunque ad allungarsi le file di chi aspetta. Ieri ne sono stati fatti oltre 21mila ed è partita la prenotazione online per i drive del Santa Maria della Pietà, Toglietti, Santa Lucia e Forlanini.

