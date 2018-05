Lorena Loiacono Con le telline, sul litorale romano, non si scherza. Così

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoCon le telline, sul litorale romano, non si scherza. Così la tipica ricetta con gli spaghetti sarà regolata dalla legge. Con tanto di marchio registrato, rigorosamente De. Co. (denominazione comunale) di Fiumicino. Che cosa significa? Significa che quel piatto dal gusto inconfondibile, con la ricetta che si tramanda di generazione in generazione, per arrivare in tavola dovrà seguire la regola alla lettera: aglio, olio, peperoncino, un rametto di prezzemolo fresco e telline. Laziali, ovviamente. Al bando ogni sorta di contraffazione. Il marchio De. Co. verrà presentato alla sagra delle telline che da oggi fino a domenica illuminerà Passoscuro, un paesino sul litorale romano.Su quelle spiagge la raccolta delle telline va avanti da sempre e richiama migliaia di visitatori. L'idea del marchio De. Co., promossa dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino, punta a tutelare e identificare i prodotti del posto. Ricorda la vicenda degli spaghetti all'Amatriciana la cui ricetta ora è blindata dopo aver subito infiniti i tentativi di profanazione con aglio o cipolla.riproduzione riservata ®