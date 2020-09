Lorena Loiacono

Con l'inchiesta di Leggo sui parchi giochi, i lettori hanno segnalato le maggiori criticità delle aree ludiche: giochi rotti e poca sicurezza. Assessore capitolino all'ambiente, Laura Fiorini, avete in programma nuovi interventi?

«I nostri tecnici effettuano tutti i giorni, in economia, interventi di ripristino, messa in sicurezza, installazione di nuovi giochi e sostituzione delle attrezzature usurate o vandalizzate. Negli ultimi 12 mesi sono stati realizzati centinaia di interventi. Inoltre, vengono fatti continui sopralluoghi per verificare le problematiche segnalate e le condizioni di sicurezza delle aree giochi».

A proposito degli atti vandalici, che tipo di controlli ci saranno?

«Lavoriamo quotidianamente affinché gli spazi ludici siano luoghi accoglienti e sicuri per i nostri bambini. A Roma ci sono circa 500 aree giochi sparse su un territorio immenso e aree verdi molto vaste. Il passo decisivo da fare è a livello culturale e di senso civico. Gli atti vandalici vanificano mesi di lavoro, comportano uno spreco di risorse e colpiscono la cittadinanza, in primis i bambini».

Come vi muoverete?

«Stiamo cercando di coinvolgere i volontari e le loro associazioni per una vigilanza e per sensibilizzare la cittadinanza anche utilizzando la pratica delle adozioni: nel 2020 abbiamo registrato una crescita del 10%».

Ci sono anche giochi vetusti, come lo scivolo rotto da mesi su piazza Santa Maria Ausiliatrice, sono previste nuove installazioni?

«Sì, a breve presenteremo un appalto dedicato alla riqualificazione delle aree ludiche che prevede l'installazione di nuove attrezzature o la sostituzione delle parti ammalorate o vandalizzate, ad esempio lo scivolo in piazza Santa Maria Liberatrice».

Ci sono fondi stanziati?

«L'amministrazione Raggi ha già destinato risorse importanti: oltre 4,5 milioni di euro per sistemare, mettere in sicurezza e potenziare questi luoghi di aggregazione che per noi sono una priorità».

Potenzierete la pulizia delle aree ludiche?

«Stiamo organizzando una risposta efficace al problema. Inoltre, da un mese è attivo l'appalto sulle mini-discariche nelle aree verdi».

Venerdì 25 Settembre 2020

