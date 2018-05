Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoChiusure al traffico, deviazioni e corse di bus cancellate: il fine settimana promette tanti eventi a Roma ma altrettanti saranno i disagi per la circolazione. Oggi sono ancora in corso i lavori di ripristino della circolazione su via Veneto, dopo la due giorni dedicata alle Mille Miglia: per l'intera giornata e fino alle 12 di domani la strada resterà infatti chiusa da Porta Pinciana a via Ludovisi, in direzione piazza Barberini, proprio per consentire agli operatori di smontare le strutture utilizzate.Intanto al Foro Italico va in scena l'evento sportivo tra i più attesi dell'anno con gli Internazionali di tennis: gli incontri andranno avanti fino a domenica, con la giornata dedicata alle finali. Inevitabili le ripercussioni sull'intera area per un evento che richiama migliaia di persone e che si svolge dalla mattina alla sera. Domani pomeriggio inoltre, dalle 15 alle 18, in Centro sfileranno circa 10mila persone, giunte a Roma per la Marcia per la Vita: il corteo partirà da piazza della Repubblica per raggiungere piazza Madonna di Loreto, passando per via delle Terme di Diocleziano, via Cavour e via dei Fori Imperiali. Previste chiusure al passaggio del corteo. Lungo il tragitto saranno inevitabili le chiusure al traffico e le deviazioni sul servizio Atac di numerose linee soprattutto se le forze dell'ordine saranno costrette a chiudere piazza Venezia. Il week-end termina poi domenica con due eventi da grandi numeri: dalle 10 alle 14 si correrà la XIC edizione della Race for the Cure con partenza dal Circo Massimo.Le prime chiusure alla circolazione partiranno già domani notte. La giornata terminerà poi con la tensione alle stelle per il big match delle 20:45 allo Stadio Olimpico che vede Lazio-Inter contendersi il quarto posto in classifica. L'area circostante lo stadio sarà blindata con chiusure al traffico e divieti di sosta.riproduzione riservata ®