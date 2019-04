Lorena Loiacono

Capannelle riparte al galoppo. L'Ippodromo torna in pista e inaugura la stagione primaverile partendo dal Dubai day. Un'occasione di rilancio per un impianto che, all'estero, non ha mai perso appeal e fascino. Lo dimostra la collaborazione ormai consolidata con gli Emirati Arabi. Peccato che a Roma invece la grande ippica abbia vissuto un momento buio da cui sta provando, faticosamente, ad uscire.

L'ippodromo di Capannelle deve infatti fare i conti con la proroga della concessione da parte di Roma Capitale, trovando un accordo anche sui termini e le spese di locazione: il Campidoglio è intenzionato infatti a riaprire i termini per la presentazione della domanda relativa al prolungamento della concessione. Mentre con il Mipaaft, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, deve trovare la quadra per quel che riguarda le sovvenzioni in vista delle gare. Al momento non c'è differenza tra gli impianti in cui si svolgono solo gare e quelli in cui si fa puntualmente anche allenamento. Le spese sono ovviamente diverse e Capannelle è uno di questi impianti. In attesa di conferme e risposte, comunque, la grande ippica sta tornando a Roma. E lo fa proprio con il Dubai Day, previsto per il 28 aprile: «Per fortuna si torna alle corse - spiega Elio Pautasso, amministratore delegato e direttore generale di Hippogroup Roma - torniamo con le nostre corse di primavera che sono le più importanti del galoppo italiano. Si parte il 28 aprile con il Dubai Day, con il Parioli Shadwell e il Regina Elena Shadwell, le Ghinee italiane, le corse d'eccellenza dell'ippica nazionale».

Un grande appuntamento che darà vita anche a La città dello sport organizzata da ASI, Associazioni sportive italiane, a cui saranno presenti, tra le altre, discipline come arti marziali, volteggio, rugby, yoga, crossfit, pugilato, tiro con l'arco e hip hop e tanto altro. Una domenica che rappresenta, per Capannelle, l'inizio della stagione visto che a seguire, il 19 maggio, si disputerà la madre di tutte le corse: il Derby Day, giunto alla 136esima edizione. Per Hippogroup la gara è tutta da giocare: «Non crediamo che l'amministrazione capitolina voglia la chiusura di questo posto però - sottolinea il direttore generale Pautasso - è chiaro che abbiamo bisogno di un progetto, di certezze fondamentali per proseguire il nostro lavoro, innanzitutto il canone di locazione e la durata del rapporto».

