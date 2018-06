Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoCancellata la chiamata diretta per le cattedre dei docenti: viene così superato uno degli elementi chiave della riforma della Buona Scuola firmata Renzi. La chiamata diretta infatti, tra le maggiori novità introdotte dalla legge 107, assegnava al dirigente scolastico la possibilità di scegliere i docenti da inserire nell'organico della scuola, tra quelli presenti nell'ambito territoriale di competenza, in base al curriculum.La novità, contestatissima dai sindacati fin dal primo giorno, costò ai dirigenti il titolo di presidi sceriffo. Ma ieri la norma è stata di fatto cancellata con un accordo firmato tra le organizzazioni sindacali e il ministero dell'istruzione, con cui vengono fissati i criteri per il passaggio su scuola dei docenti titolari di ambito. Si torna quindi alla vecchia modalità, con cui il docente chiede il trasferimento in una scuola e lo ottiene in base al punteggio che possiede e non per scelta del preside.«L'accordo spiegano i sindacati Cgil, Cisl e Uil - è un risultato importante in termini di oggettività, trasparenza e semplificazione delle procedure con cui viene gestito un aspetto delicato e importante del rapporto di lavoro, come quello dell'attribuzione della sede di servizio. E' previsto infatti che le operazioni avvengano attraverso una procedura trasparente e oggettiva gestita direttamente dagli Uffici scolastici territoriali».