Lorena Loiacono

Belpaese ma non per tutti. In Italia infatti si vive bene, a seconda dell'età. Ma nelle grandi città, come Roma e Milano, per i più giovani non c'è scampo. A stilare una classifica della qualità della vita dei cittadini è la ricerca, giunta alla seconda edizione, pubblicata dal Sole 24 Ore. Un report basato su 12 parametri statistici per 3 diverse fasce di età: bambini da 0 a 10 anni, giovani tra 18 e 35 anni e anziani over 65. Tra gli indici considerati ci sono il tasso di fecondità, la presenza di nidi e giardini, età media del parto, canone di locazione e numero di laureati, oppure speranza di vita, orti urbani e assistenza domiciliare. Ed emerge che le grandi città sono concentrate nella seconda metà della classifica, se non in fondo, per bambini e giovani: in un Paese con oltre 3 milioni di Neet, Milano e Roma sono tra i territori in cui i giovani vivono peggio, insieme ad altre province universitarie, come Padova, Perugia e Pavia. Tra le 107 province prese in considerazione, quelle più a misura di bambino sono Aosta, prima fra tutte, e seguono Arezzo, Siena. Per trovare Roma bisogna scorrere la classifica fino alla 83esima posizione, Milano al 60° posto. Le ultime 3 classificate sono Matera, Caltanissetta e, ultima, Napoli. I giovani vivono meglio a Piacenza, Ferrara e Ravenna, le città peggiori per gli under 35 sono invece Roma, Barletta-Andria-Trani e Sud Sardegna. La Capitale, quindi, sale sul podio peggiore. Milano non se la passa molto meglio finendo infatti al 95° posto. Tutta un'altra storia invece per gli anziani che vedono Roma al quarto posto e Milano al nono. Tra le prime 3 città classificate ci sono infatti Cagliari, Bolzano e Trento, le ultime sono invece Lucca, Massa-Carrara e Pistoia.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Giugno 2022, 05:01

