Lorena Loiacono Bambini che scappano all'improvviso e mamme che, appena si accorgono

Lorena LoiaconoBambini che scappano all'improvviso e mamme che, appena si accorgono del problema, se la danno a gambe levate ancora più velocemente dei figli. Accade nei giardini di piazza Vittorio, dove i calabroni stanno seminando il panico. E non è la prima volta. Si aggirano nell'area gioco per i più piccoli e le reazioni sono inevitabili: «Sono grandi e rumorosi spiega Caterina, mamma di Tommaso di due anni e mezzo fanno davvero paura: è impossibile non notarli. E in un certo senso è una fortuna, almeno ci allontaniamo subito». Va avanti così da qualche giorno, si è sparsa la voce nella zona e quel giardino, popolato di bambini dalla mattina al pomeriggio, si sta progressivamente svuotando. «Non ci vengo più assicura Patrizio, un giovane papà non posso mica rischiare che un calabrone punga mia figlia: ha 4 anni, resterebbe scioccata». Qualcuno prova a capire da dove vengano e qualcun altro azzarda una disinfestazione fai da te: «Tanto non viene nessuno ad aiutarci spiega Tonino, un nonno che abita a Piazza Vittorio da sempre domani vengo qui con un bastone e lo spray: vediamo se scappano fuori». Meglio non rischiare, prima che qualcuno si faccia male. Ma le scuole stanno finendo e, con le belle giornate, quel parco giochi farebbe davvero comodo ai residenti: «Certo, io vengo qui tutti i giorni racconta Dai Lin di 33 anni, di origine cinese, con la bambina Chrissie in braccio non ci sono altri spazi verdi nella zona. Potrei andare nei giardini di Colle Oppio ma l'ambiente non mi piace: ci sono tanti sbandati. Qui a piazza Vittorio invece ci conosciamo tutti, sarebbe un peccato essere costretti a rinunciare al giardino».Davvero un peccato. «A Piazza Vittorio denuncia Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Pd - i bimbi sono alle prese con un nuovo gioco: la caccia al calabrone». Purtroppo non è la prima volta: due anni fa, nel 2016, quel giardino venne addirittura chiuso per la presenza di un nido di calabroni. Fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti del gruppo Trevi che fecero allontanare le persone presenti nel giardino, per consentire la rimozione del favo di calabroni in assoluta sicurezza.riproduzione riservata ®