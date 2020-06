Lorena Loiacono

Avranno la mascherina sul volto ma nessun vocabolario sotto il braccio, gli studenti che domani inizieranno la maturità. Ma l'ansia, quella che prende allo stomaco, forse sarà la stessa.

E' così che il Covid-19 ha cambiato il volto all'esame di Stato: non ci saranno autori sconosciuti per lo scritto di italiano né ricorrenze da ricordare per il toto-tema, non ci sono neanche stati i riti scaramantici dei candidati: dai 100 giorni all'ultimo giorno di scuola. Ma questi 480 mila ragazzi sono davanti a uno scenario inedito, visto che la scuola l'hanno lasciata agli inizi di marzo.

TUTTO NUOVO. Domani mattina alle 8.30 inizia l'esame: non ci saranno le due prove scritte ma solo un colloquio , he partirà da un elaborato concordato con i docenti sulle materie caratterizzanti dell'indirizzo di studio per poi proseguire con l'analisi di testi di italiano e altre materie. Il candidato sarà interrogato anche sulle esperienze dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, vale a dire la ex alternanza scuola lavoro che quest'anno si è fermata la primo quadrimestre, e sui temi di Cittadinanza e Costituzione in cui potrebbero essere chiamati a relazionare sulla loro esperienza di lockdown.

CARO PROF. Di fronte allo studente e al suo eventuale accompagnatore ci sarà schierata la commissione d'esame composta da sei docenti interni e un presidente esterno. Quest'anno, soprattutto in Lombardia, sono stati tanti i presidi precettati perché non si trovano i presidenti esterni. I docenti devono essere interni perché sono gli unici a sapere quali argomenti sono stati trattati con la didattica a distanza e in che modo.

LE NORME. Lo studente arriva a scuola con la mascherina sul volto e un solo accompagnatore, puntuale all'orario concordato: non può entrare prima. Entra e firma un'autocertificazione sulle sue buone condizioni di salute. Raggiunge l'aula designata per l'esame, che potrà essere anche la palestra, l'aula magna o il cortile, in cui i docenti saranno distanziati di due metri l'uno dall'altro. Quelli con patologie a rischio sono stati sostituiti oppure si collegheranno via web. Alla fine di ogni colloquio, la commissione lascia l'aula ed entrano i bidelli per sanificare gli spazi. Non sarà possibile abbracciare docenti o compagni né creare assembramenti nel cortile della scuola o davanti al cancello.

VALUTAZIONE. Il colloquio quest'anno potrà pesare sul voto finale fino a 40/100. A cui si aggiungono i crediti raggiunti dallo studente negli ultimi tre anni di scuola. Il voto finale massimo sarà di 100/100 con la lode per casi di particolare bravura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

