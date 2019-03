Lorena Loiacono

Assume sempre più i contorni del sabotaggio, quel che sta accadendo nel cantiere di via Stilicone in zona Don Bosco. La notte scorsa infatti, nell'area che verrà trasformata in un salotto verde pedonale, sono state spaccate le fognature appena realizzate lungo la strada. Proprio lì dove, il 9 marzo scorso, era sparita addirittura un'escavatrice: il colpo venne messo a segno da due uomini, appositamente travestiti da operai del cantiere, che con fare sicuro sono saliti a bordo del pesante mezzo e lo hanno portato via senza destare sospetti tra i presenti.

Questa volta è toccato ai tubi delle fogne, vandalizzati e messi ko nella notte. Su quel tratto di strada si sta realizzando un'area verde per i cittadini dove, in base al progetto, verranno installati panchine, fontanelle, piante e tavoli da ping pong: via Flavio Stilicone, infatti, sarà pedonalizzata nel tratto compreso tra via Calpurnio Fiamma e via Ponzio Comino. Si tratta di una delle aree più degradate della zona, in cui di recente sono stati sgomberati ben 18 negozi dell'Inps, occupati abusivamente e utilizzati in alcuni casi anche per attività illecite come lo spaccio. I locali sono stati riconsegnati all'ente di previdenza e andranno all'asta per quei commercianti che vorranno avviare nuove attività. Proprio per riqualificare la zona.

I lavori della pedonalizzazione, per un costo pari a 449mila euro, sarebbero dovuti durare tre mesi ma, per il momento, il cantiere è costretto a una nuova brusca frenata, anche a causa del danno appena subito. «Ancora un episodio di intimidazione al quale rispondiamo con forza e determinazione ha commentato la sindaca Raggi - insieme a Monica Lozzi presidente VII municipio non ci fermeremo e non ci piegheremo». La tensione che si sta creando su quell'area si percepisce da mesi, a gennaio spuntò anche un cartello polemico in cui si faceva riferimento proprio a quei locali sgomberati. I lavori andranno comunque avanti: nell'area verrà attivata la sorveglianza 24 ore su 24 da parte della polizia locale mentre la ditta che sta portando avanti i lavori ha sporto denuncia. Anche perché la situazione sta diventando insostenibile.

