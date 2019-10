Lorena Loiacono

Asili chiusi senza preavviso, bambini a casa e genitori su tutte le furie perché non hanno avuto il tempo di organizzarsi. Ieri mattina diverse strutture educative del Comune di Roma non hanno aperto perché mancava il personale della Multiservizi. Tra gli asili chiusi c'erano i nidi di via Boito e di Villa Ada e le scuole dell'infanzia Ferrini e Ronconi del Municipio 2: Da quanto apprendiamo i lavoratori della Multiservizi sarebbero rimasti a casa per malattia spiega l'assessore municipale alla scuola Emanuele Gisci - fonti interne ci fanno sapere che l'ultimo stipendio pagato ai lavoratori è pari al 70% del dovuto e l'azienda non avrebbe ancora fornito rassicurazioni sul restante 30% e sui prossimi compensi. Secondo la Multiservizi quello che sta accadendo è la conseguenza dei mancati adempimenti del Comune di Roma. Secondo, invece, fonti del Campidoglio il Comune avrebbe pagato interamente le fatture. Vanno tutelati i diritti dei lavoratori e quelli delle famiglie. La speranza è che oggi le scuole possano ripartire regolarmente ma non c'è la sicurezza. Ieri il Campidoglio ha chiesto alla Multiservizi interventi urgentissimi per ripristinare la regolarità nei servizi ribadendo di aver regolarmente saldato alla società le fatture relative ai servizi erogati in favore delle scuole.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA