Lorena Loiacono Al via la riforma per gli aspiranti medici, che possono finalmente

Lorena LoiaconoAl via la riforma per gli aspiranti medici, che possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: d'ora in poi, infatti, sarà più breve il percorso di studio in vista dell'abilitazione alla professione.Il tirocinio trimestrale obbligatorio, infatti, verrà svolto durante il corso universitario, solo dopo aver superato tutti gli esami previsti fino al quarto anno: dopo la laurea, quindi, gli aspirante seguaci di Ippocrate possono accedere direttamente all'Esame di Stato anziché dover superare un ulteriore step, affrontando appunto i tre mesi di tirocinio. Una novità necessaria per rendere competitivi gli studenti italiani con quelli degli altri Paesi europei, dal percorso più snello.La riforma è stata introdotta dal nuovo Regolamento firmato dalla ministra all'istruzione Valeria Fedeli, documento nel quale - a partire dal 2019 - sono previste anche importanti novità per l'esame abilitante: 200 quesiti a risposta multipla, tra cui sono stati ridotti a 50 quelli della parte pre-clinica della formazione del medico e sono stati portati a 150 quelli riguardanti la formazione clinica per valutare le conoscenze biomediche, cliniche, deontologiche ed etiche, ci saranno anche domande riguardanti le aree della medicina e della chirurgia e le specialità come pediatria, ostetricia e ginecologia, diagnostica di laboratorio e strumentale e sanità pubblica. Soddisfatti in parte gli studenti universitari. «E' un passo importante ma non è sufficiente ha commentato Elisa Marchetti dell'Unione degli universitari -. Necessario aumentare da 2 a 4 pure il numero di sessioni dell'esame di abilitazione, distribuendole così su tutto l'anno accademico».riproduzione riservata ®