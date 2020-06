Lorena Loiacono

Al parco giochi si può andare oppure no? Senza altalene e scivoli da tre mesi e mezzo, i bambini non sanno più che fare. Alcuni parchi giochi sono stati sanificati, molti ancora no: nel dubbio che si fa? C'è chi non si avvicina e chi invece, senza saperlo o senza preoccuparsene troppo, usa i giochi in barba alle norme di sicurezza. Le aree ludiche del Comune di Roma sono state chiuse all'inizio di marzo con il lockdown, come tutte le attività, e poi nella prima fase di riapertura, quindi dal 18 maggio, avrebbero potuto riaprire a condizione però che il Comune ne potesse garantire la sicurezza sia contro gli assembramenti sia con interventi di igienizzazione costanti.

E in quella occasione il Campidoglio decise di lasciarle chiuse per evitare rischi di contagi. Dopo circa un mese, il 15 giugno scorso, la sindaca Raggi ha deciso di riattivare le aree ludiche anche a seguito delle richieste da parte delle famiglie che non sapevano più dove portare i bambini una volta usciti dalla quarantena. A quel punto l'altalena sembrava a portata di mano. E invece no. Le sanificazioni infatti dopo 10 giorni dall'ordinanza della Sindaca sono ancora in corso: la scorsa settimana le autobotti del Servizio Giardini sono intervenute con un detergente biologico nelle aree ludiche dei municipi 2, 13 e 12. Poi sono iniziati gli interventi nei municipi 1, 4, 6 e 7.

È stata igienizzata, quindi, circa la metà dei parchi ma le famiglie, ad oggi, non sanno quali sono: dove è possibile portare i bambini senza correre rischi? Le aree ludiche recintate e non sanificate restano chiuse ma tutte le altre sono aperte, accessibili a tutti anche se non ancora messe in sicurezza. Nel caos il rischio resta alto. In attesa delle sanificazioni, il Campidoglio investe su nuovi giochi per allestire gli spazi comunali: pronti infatti 4 bandi da 4 milioni e 250mila euro complessivi per l'acquisto di nuove attrezzature.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

