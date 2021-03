Lorena Loiacono

Affacciarsi da lì significa avere lo sguardo perso sulla bellezza di Roma. Dalle terrazze della Capitale si mostrano spettacoli mozzafiato, peccato però che a rovinare la magica atmosfera ci siano degrado e sporcizia.

A farla da padroni sono i resti di un take away selvaggio, di chi pensa di poter mangiare cibi da asporto nei luoghi più belli della città, al Pincio o al Gianicolo, per poi lasciare tutto a terra. In attesa di qualcuno che vada a pulire.

E allora passano giorni. Accade al Gianicolo dove, sotto gli occhi di Garibaldi, ci sono cartoni di fast food, buste e bottiglie di plastica, a rotolare tra i piedi di chi prova ad affacciarsi per immortalare la bellezza di Roma. Attenzione però a fare le foto: il campo visivo deve essere ristretto sul panorama, altrimenti si vede tutto il degrado intorno.

Ci si sposta allora più giù, attraversando i giardini tra i busti degli eroi garibaldini, e si incontrano ancora cartacce e cartoni, fino ad arrivare al Faro: ci sono bottiglie lasciate proprio dove ci si vorrebbe affacciare. Alcol rovesciato sul marmo e lattine.

Lo stesso scenario incombe anche al Pincio: il vento fa svolazzare le buste di plastica. Mentre di fronte all'ingresso della bellissima Casina Valadier ci sono delle panchine trasformate evidentemente in teatro di bagordi: qualcuno ha pensato bene di lasciare lì bottiglie di vino, in vetro, bicchieri di plastica e mascherine anti-Covid a terra. Il busto di Grazia Deledda, ad un passo, guarda severo e sembra volersi coprire gli occhi.

Ma non si può, neanche per chi cerca una boccata di ossigeno e di bellezza, all'aria aperta. Tra le terrazze più suggestive di Roma, vittime di degrado, c'è anche quella all'Aventino che offre un paesaggio senza eguali dal Giardino degli Aranci: una catasta di buste piene di spazzatura e di calcinacci costeggia il muro, sul lato interno. Una lunga fila di immondizia che lascia senza parole. Purtroppo più del panorama.

