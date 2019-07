Lorena Loiacono

Addio Tupassi, dal 1 ottobre si torna alla vecchia maniera: i certificati cosiddetti a vista si richiedono direttamente allo sportello. E così il servizio salta fila, messo a punto dal Campidoglio per evitare la fila agli sportelli dei municipi, va in pensione anticipata. Il motivo? Per un appuntamento prenotato online bisogna aspettare settimane e, per i cittadini, i disagi invece di sparire si sono moltiplicati.

Altro che semplificazione, a Roma il Tupassi è diventato un inferno e il Campidoglio, sommerso di proteste dai cittadini, è dovuto tornare sui suoi passi. Un ritorno al passato che, per molti, sembrerà una boccata di ossigeno visto che tra i municipi ci sono molti sportelli che richiedono la prenotazione per avere un appuntamento, con settimane di attesa e differenze notevoli tra un quartiere e l'altro, ma tanti altri in cui è sufficiente presentarsi la mattina, ovviamente molto presto per mettersi in fila e sperare di fare in tempo. Una giungla di procedure che sta mandando in tilt la pazienza dei romani e che solo in un caso mette tutti d'accordo: l'attesa infinita e i disagi per tutti.

Dal 1 ottobre si cambia: il dipartimento anagrafe ha spiegato che per il rilascio a sportello, su richiesta degli interessati, di certificazioni a vista, di atti sostitutivi, di atti notori, di attestati di soggiorno e per la presentazione di richieste di estratti degli atti di stato civile non sarà più necessario avvalersi del sistema Tupassi. Come bisognerà comportarsi quindi per avere un certificato a vista? Sarà sufficiente richiedere i certificati compilando un modulo di richiesta, messo a disposizione degli uffici, presentando ovviamente il documento di riconoscimento valido.

«Si tratta di una misura finalizzata a ottimizzare e a snellire ulteriormente le procedure - ha spiegato l'assessore al Personale e all'Anagrafe, Antonio De Santis anticipando altre novità per rendere migliore il servizio- con l'arrivo di nuovo personale presso gli sportelli e con il potenziamento dei servizi online, per i cittadini diventa sempre più semplice e agevole accedere alla documentazione richiesta». Resta comunque valida la possibilità di scaricare i certificati online, seguendo la procedura richiesta dal sito del Comune di Roma. Non ci sono novità invece sulla carta di identità elettronica per la quale resta obbligatoria la prenotazione di un appuntamento online con attese bibliche.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

