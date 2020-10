Lorena Loiacono

A Ostia la scuola non chiude, gli studenti negativi al coronavirus torneranno regolarmente in classe: hanno quindi tirato un sospiro di sollievo le 250 famiglie inizialmente coinvolte nella quarantena della scuola Garrone dove, a seguito del ricovero per Covid di una maestra, era stato deciso di mettere in isolamento tutte le 15 classi e chiudere il plesso per due settimane. Ieri l'istituto ha serrato i battenti ma oggi si torna in classe: gli studenti saranno sottoposti al tampone rapido in palestra, uno per volta, ed entro mezz'ora arriverà il risultato. Se sarà negativo si torna in classe, altrimenti (se positivo) si va a casa e si resta in isolamento doestico fino all'esito del tampone regolare.

Ma il caso di Ostia non è affatto isolato. A Roma le scuole stanno andando incontro ad una difficile stagione di timori per le famiglie e continui test sui ragazzi e il personale scolastico. Così i medici delle Asl stanno procedendo con tamponi veloci e chiusure, al massimo, delle singole classi.

I contagiati tuttavia aumentano di giorno in giorno, coinvolgendo oramai almeno 2 mila persone tra diretti interessati (prof e studenti) e familiari dei ragazzi (oltre ai contatti tracciati). Dal centro della Capitale, dove si sono registrati casi e quarantena dal Tasso al Giulio Cesare, ad esempio, l'Avogadro ha chiuso tre sedi per una settimana mentre il Russell e il Manara hanno visto moltiplicarsi i positivi al Covid. Come all'Orazio e al Ruiz. Le scuole superiori sono sorvegliate speciali, visto che gli adolescenti rischiano di far circolare il virus nelle loro attività extrascolastiche, ma anche alle elementari e medie i casi non mancano: dai fratelli Bandiera all'istituto Bagnera, fino all'istituto Mozart all'Infernetto.

Secondo i dati della Regione Lazio, in 9 casi di positività su 10 si tratta di studenti: «La gran parte spiega l'assessore alla sanità D'Amato - sono contagi con link extrascolastico, quindi in situazioni di aggregazione o familiari, contesti portati da fuori dentro la scuola. Fino ad ora la scuola non è stata motore della pandemia». Quindi bisogna vigilare sulle attività esterne alla scuola, altrimenti la didattica tornerà solo online.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA