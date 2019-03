Loredana Berté

TEATRO ROMANO

DI OSTIA ANTICA

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me, e i sold out con il recente tour teatrale, l'inarrestabile artista tornerà ad esibirsi la prossima estate con il LiBertè - Summer Tour 2019, che toccherà la Capitale nell'ambito di Rock in Roma, sabato 27 luglio. Bigl. 40 e 60 euro +dp, 0654220870

rockinroma.com

Benjamin Clementine

PARCO DELLA MUSICA

Uno degli artisti più originali e imprevedibili della sua generazione in grado di incantare critica e pubblico la sua voce è stata definita potente, carismatica, teatrale a livelli istrionici uno stile unico stravagante e affascinante. Eternity è il titolo dell'ultimo singolo, una composizione elegante e tagliente nella sua dolcezza, pubblicato a novembre.

Live il 15 maggio. Bigl.

da 30 a 35 euro + dp, auditorium.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA