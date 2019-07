Longevità, il sesso forte è donna in Italia boom di ultracentenari

Mario Fabbroni

Altro che uomini. In Italia il sesso forte è costituito dalle donne, che stracciano i maschietti in quanto a longevità. La conferma viene infatti dal rapporto Cent'anni e non sentirli pubblicato dall'Istat. In dieci anni (2009-2019) i centenari del Belpaese sono passati da 11 mila a oltre 14 mila, quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati (da 472 a 1.112) con un incremento del 136%. I supercentenari vivi, ovvero quelli che hanno dai 110 anni in su, al 1° gennaio 2019 erano 21, raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10.

È un'Italia sempre più anziana, addirittura ultracentenaria: il paese più longevo d'Europa. La regione che ha la più alta percentuale di anziani dai 105 anni in su è la Liguria e la donna più vecchia dello Stivale vive in Emilia Romagna e ha 113 anni: 14.456 le persone residenti che hanno compiuto i 100 anni, donne nell'84% dei casi. Tra i centenari, 1.112 hanno raggiunto e superato i 105 anni: l'87% è di sesso femminile. Dei 125 individui che tra il 2009 e il 2019 hanno raggiunto e superato i 110 anni, il 93% è costituito da donne.

«Nel 1900 i centenari erano meno di 50, su una popolazione di circa 50 milioni di persone. Oggi sono 14.456. E questo vuol dire che tutti abbiamo una chance di diventare centenari, a patto di guadagnarcelo», dice Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva.

Il segreto? Secondo Coldiretti sta tutto nella dieta mediterranea. Mentre una ricerca italiana coordinata da Annibale Puca e Carmine Vecchione ha individuato che il gene della longevità isolato dal Dna dei centenari è un elisir che riesce a ringiovanire i vasi sanguigni, aprendo la strada a una nuova terapia contro le malattie cardiovascolari.

riproduzione riservata ®

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA