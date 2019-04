LONDRA SOTTO CHOC

La paura invade le strade di Londra. Un folle ha passato le ore tra le 18 di sabato e le 9 di mattina di domenica scorsa ad accoltellare persone senza motivo. Sono stati colpiti in 4. Una donna pugnalata alla schiena e un uomo sono in condizioni gravi. Anche questa volta pare che le vittime siano state scelte a caso. Tutto è iniziato ad Edmonton, dove è stata aggredita la donna che ora è in condizioni gravi. Dopo 4 ore, un uomo è stato attaccato allo stesso modo a Park Avenue. Secondo quanto risulta non è in pericolo di vita. La terza aggressione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino alla stazione della metro di Seven Sisters e la vittima è un ragazzo di 23 anni, l'altro ricoverato in condizioni critiche. L'ultimo attacco è avvenuto ai danni di un uomo, verso le 9.30, a Brettenham Road. Il ricercato è un uomo di colore alto oltre 1,9 metri. (J.Per.)

