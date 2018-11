Lombardia: 25 milioni per Monza

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Nella manovra finanziaria 2019/2021 della Regione Lombardia, approvata dalla Giunta, è stato inserito uno stanziamento di 25 milioni di euro per il Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza per il quinquennio 2020-2024, con un contributo annuale di 5 milioni di euro. «Come garantito nella riunione del 18 settembre - ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala - abbiamo come sempre mantenuto la parola data: il Gran Premio d'Italia è uno e si chiama Monza. La Lombardia è sempre più internazionale e il Gran Premio a Monza non è soltanto un simbolo, ma fa da volano economico a tutto il territorio lombardo che Regione Lombardia vuole valorizzare e capitalizzare». «Questo è il primo passo perché la priorità è sicuramente quella dibatterci per rinnovare il contratto e continuare a mantenere a Monza, fino al 2024, il più importante appuntamento sportivo internazionale che si svolge nel nostro Paese», ha chiarito Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.(G. Bul.)