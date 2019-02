Lodo Guenzi

TEATRO INDIA

Il cantante dello Stato Sociale torna nei panni di attore nel cast de Il giardino dei ciliegi, dramma di Anton Checov che, nella riscrittura (ardita) della compagnia Kepler-425, diventa Il giardino dei ciliegi, Trent'anni di felicità in comodato d'uso. Con

con Annalisa e Giuliano Bianchi, Paola Aiello, Nicola Borghesi (regia).

L.tevere V. Gassmann 1, da oggi a domenica, www.teatridiroma.net

Mozart in viaggio

PARCO DELLA MUSICA

Fabio Biondi nella doppia veste di direttore della Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e violino solista. Ad esaltare il dialogo tra le parti soliste e l'Orchestra anche Raffaele Mallozzi, prima viola. In programma: Sinfonia

n. 31 K 297 Parigi, la Sinfonia Concertante K 364 e la Sinfonia n.36 k425 Linz.

V.le P. del Courbertin 30, oggi alle 19.30, domani alle 20.30, sabato alle 18, bigl. da 19 a 52 euro infoline 068082058

Il mondo capovolto

PARROCCHIA

SS. PIETRO E PAOLO

Le migrazioni viste dal Sud del mondo è il tema dell'incontro pubblico che avrà come protagonista padre Giulio Albanese, missionario comboniano

e giornalista, oggi direttore delle Pontificie Opere Missionarie.

Piazzale SS. Pietro e Paolo 15, Eur, sabato alle 16,30, ingresso libero

