Lockdown, +400% di furti in un mese Rubato anche lo scooter a Insegno

Dopo la tregua dei furti di macchine e di motorini durante il lockdown, quando i posti di controllo scoraggiavano ladri e rapinatori, appena iniziato la fase 2 sono ricominciati i reati predatori. Un aumento di denunce, rispetto allo stesso periodo del mese scorso, del 400%.

Una delle prime vittime è stato Pino Insegno, il noto attore romano di settant'anni. Lunedì scorso il doppiatore è stato vittima di un furto alquanto improbabile. I ladri, infatti, gli hanno rubato un vecchio motorino, un Honda Sh grigio alquanto datato, che sicuramente renderà poche centinaia di euro al mercato nero. Il colpo è avvenuto a San Giovanni, dove Insegno si era recato con il suo scooter per impegni di lavoro: era infatti occupato nella società di doppiaggio per un film in prossima uscita. L'attore è rimasto nel studio per poche ore e quando è uscito per tornare a casa non ha più trovato il motorino. Inizialmente la bizzarra sparizione l'ha portato a pensato che il motociclo possa essere stato rimosso, ma in realtà lo scooter era stato parcheggiato in modo corretto, né sulle strisce né in parcheggi per disabili. Nella mente di Insegno, dunque, si è fatta largo l'ipotesi meno probabile, ovvero che quel motorino scassato fosse stato rubato. L'attore si è così recato alla stazione dei carabinieri e ha denunciato il furto dello scooter, non tanto per il valore del ciclomotore, ma soprattutto per la paura che possa essere utilizzato per commettere reati. «M'è preso un colpo», ha spiegato Pino Insegno, «perché quell'Sh era così vecchio che hanno avuto il coraggio di rubare pure quello. Siamo messi male», ha sottolineato.

Il furto del motorino dell'attore è solo il sintomo della disperazione del momento, alimentata da due mesi e mezzo di lockdown, in cui molte persone hanno perso il lavoro e non hanno ricevuto alcun aiuto. Per molti, oggi, andare a rubare è purtroppo l'unica alternativa per dare da mangiare ai propri figli. E lo dimostrano anche i dati del Viminale, che hanno registrato un forte incremento di furti di auto, moto e anche di oggetti lasciati all'interno di automobili. Un dato che si era quasi del tutto azzerato durante il lockdown, quando l'assenza di persone in strada portava gli abitanti a segnalare agli agenti qualsiasi rumore in strada.

