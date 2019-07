Locatelli, leghista dura e pura, è diventata ministro della famiglia

Alessandra Severini

Alessandra Locatelli, 42 anni, leghista doc, già deputata e assessore alle Politiche sociali e abitative e vicesindaco del Comune di Como è il nuovo ministro per la Famiglia e le Disabilità. Prende il posto di Lorenzo Fontana passato alla guida del dicastero per gli Affari europei lasciato nel marzo scorso da Paolo Savona, oggi alla guida della Consob. Senza figli e (al momento) single, Locatelli è considerata una leghista dura e pura: da assessore ha combattuto per ottenere la chiusura di un centro migranti e contro i bivacchi di mendicanti e clochard. Laureata in Sociologia all'università di Milano Bicocca, ha avuto esperienze di lavoro con i disabili. Da ultimo è stata responsabile di struttura in una comunità alloggio di Como per disabili con insufficienza mentale grave. Appassionata di montagna, ha fatto anche esperienze di volontariato all'estero nelle missioni dell'Opera don Guanella. Anche la sua militanza politica è di lunga data: ha cominciato con la federazione giovanile della Lega di Como e non ha mai perso un raduno a Pontida.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA