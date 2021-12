Lo Voi è il nuovo Procuratore di Roma

A sette mesi dalla scadenza del suo mandato, il Csm chiude la tormentata vicenda della nomina del Procuratore Capo di Roma. Si tratta del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che arriva nella Capitale al posto di Michele Prestipino, scelto nel 2020 a maggioranza come capo dei pm romani, la cui nomina è stata però annullata dalla Giustizia amministrativa. Lo Voi, che aveva impugnato la delibera a favore di Prestipino, passa a larga maggioranza con 19 voti a contro i 2 che vanno al candidato alternativo, il Pg di Firenze Marcello Viola, e tre astensioni (dei laici della Lega Stefano Cavanna e Emanuele Basile e del M5S Fulvio Gigliotti). Una seduta nervosa, che mostra ancora la spaccatuta aperta dopo la riunione in cui politici e magistrati (nel 2019) discutevano proprio della nomina del procuratore di Roma, costata la radiazione all'ex presidente Luca Palamara e la sospensione a 5 (ormai ex) consiglieri del Csm.

Ed è proprio al suo predecessore - ringraziato pubblicamente da tanti consiglieri e dal Pg della Cassazione Giovanni Salvi - che va il primo pensiero del nuovo procuratore: «Ringrazio il Csm e Michele Prestipino, che è un grande amico ed un grande magistrato». (M.Fab.)



