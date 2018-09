Lo Verso: «Il mio Willer? Una volta l'ho salvato...»

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Appassionato lettore di Tex fin dall'infanzia, Enrico Lo Verso, da oggi al 3 ottobre al cinema nei panni di Michelangelo in Michelangelo - Infinito: cosa l'affascinava del mitico pistolero?«Valori, senso dell'amicizia, essere sempre pronto a difendere gli altri. Era una figura di riferimento. Un modello».Colleziona gli albi?«Non riesco a collezionare nulla, ma per me ha valore la memoria. Ho la fortuna però di avere un amico che ha una grande collezione, fatta di albi, personaggi e via dicendo. Spesso vado da lui e sono capace di passare a leggere le storie».Le letture di Tex più importanti che ha fatto?«Quando mia madre era in Hospice mi chiedeva di leggerle qualcosa, le è sempre piaciuto molto che lo facessi per lei. Ho scelto tre albi di Tex».E invece un'avventura legata al ricordo del fumetto?«Ero a Praga per girare un film. In hotel sento uno strano odore di fumo, infatti era scoppiato un incendio in una delle stanze nei piani sottostanti. I vigili del fuoco che hanno spento le fiamme hanno poi scoperto che all'interno c'era una collezione di albi di Tex. Hanno salvato quasi tutti i volumi. Per una volta, sono stato io a difendere Tex». (V.Arn.)