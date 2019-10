Lo street food siciliano come gusto comanda. Da meno di un mese il primo localino take-away del nuovo format dedicato ai cibi di strada italiani ideato da Paolo Polli, spin-off di Ambaradan Pizza e Ambaradan Pesce, regala un angolo di Sicilia in città con sfizi golosi realizzati a regola d'arte. In cucina, lo chef catanese Domenico Loria sforna arancini (zafferano, ragu, piselli e mozzarella; pistacchio e besciamella; cotto e mozzarella), cipolline, bombe, panini con carne di cavallo e una cartocciata aperta ripiena di melanzane fritte, pomodoro, mozzarella, uovo sodo e parmigiano o chiusa con cotto, mozzarella e pomodoro. E forte della sua esperienza da Ernesto (tra le migliori granite di Catania) ne propone due versioni, al pistacchio e alle mandorle. Irresistibile il cannolo con granella di pistacchio o gocce di cioccolato. Chicca per nottambuli: in settimana si chiude alle 22, ma nel weekend alle 3.

Ambaradan Sicilia - Milano, viale Bligny 25 - tel. 02/54.64.312 - chiuso domenica - costo 8 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

