Lo strappo di Higuain: sogno la Premier

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve ha deciso che Higuain non è incedibile. Lo ha detto Allegri alla società, lo hanno in qualche modo fatto capire anche due pezzi grossi del club bianconero come John Elkann e Nedved. Per 55-60 milioni, l'argentino può partire. A stretto giro di dichiarazioni, il Pipita risponde così, aprendo a un futuro lontano da Torino: «Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juve - dice el nueve dal ritiro a Barcellona della sua Nazionale -, mia figlia per ora cresce a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League: il miglior campionato al mondo». Per lui cantano soprattutto le sirene del Chelsea - l'approdo ai Blues è quotato a 4,5 dai bookmaker, il triplo rispetto alla sua permanenza in bianconero, che paga 1,5 volte la posta -, ma alla finestra ci sono anche Psg e Atletico Madrid.Higuain, pronto al suo terzo Mondiale con l'Argentina («vogliamo vincere e io mi sento molto bene: la testa è tutto nella vita»). Fa notizia anche quando parla di politica, commentando così il test annullato tra la sua Seleccion e Israele: «È stato giusto non andare in Israele, è stata davvero decisa la cosa più opportuna: la sicurezza e il buon senso vengono prima di tutto».La Juventus non vorrebbe invece cedere Pjanic, finito al centro di un Clasico di mercato tra Real Madrid e Barcellona. Il club blaugrana è in vantaggio, a detta del Mundo Deportivo: il tecnico Valverde ritiene il bosniaco, quotato intorno ai 70 milioni dai bianconeri, più adatto al suo gioco di Eriksen, altro grande obiettivo del Barça in possibile arrivo dal Tottenham. Gli stessi Spurs contendono alla Juve due giocatori, il difensore olandese De Ligt, prezzato ben 55 milioni dall'Ajax nonostante gli appena 18 anni, e l'attaccante francese Martial, l'alternativa bianconera a Icardi e Morata.Niente da fare invece per il sogno Lewandowski: «Se non arriva un'offerta da 200 milioni non alziamo nemmeno il telefono», è quanto a detta della Bild avrebbe riferito il Bayern all'agente del polacco, che vorrebbe sposare il Real Madrid, con buona pace di Juve, Chelsea, United e Psg.riproduzione riservata ®